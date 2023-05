IPL 2023 Award Winners: IPL अवॉर्ड्स में GT का रहा जलवा, जानें किसके सिर सजी ऑरेंज और पर्पल कैप

IPL 2023 Award Winners List: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2023 का खिताब जीतने के साथ ही चेन्नई सुपर किंग्स ने 5वीं बार ट्रॉफी अपने नाम कर ली जबकि गुजरात टाइंटस की टीम अपना खिताब बचाने में नाकाम रही. बारिश से बाधित इस खिताबी मुकाबले का परिणाम निकलने में 20 घंटे से ज्यादा का समय लगा लेकिन अंत में माही की टीम ने बाजी मारी. चेन्नई ने गुजरात को DLS पद्धति के तहत 5 विकेट से हराया. IPL खिताब जीतने के एवज में चेन्नई सुपर किंग्स को 20 करोड़ रुपए की रकम मिली. तीसरे नंबर पर रहने वाली वाली टीम मुंबई इंडियंस को 7 करोड़ रुपये जबति चौथे नंबर रही लखनऊ सुपर जायंट्स को 6.5 करोड़ रुपये मिले.

चैंपियन भले ही चेन्नई बना लेकिन व्यक्तिगत अवॉर्ड जीतने में गुजरात सबसे आगे रहा. इस सीजन गुजरात टाइटंस के ओपनर शुभमन गिल सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे और उन्होंने ऑरेंज कैप पर कब्जा जमाया.गिल ने 17 मैचों में 890 रन बनाए जिसमें 2 शतक भी लगाए. वहीं, गुजरात टाइटंस के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने 17 मैचों में सबसे ज्यादा 28 विकेट झटकते हुए पर्पल कैप अपने नाम की.

Shubman Gill won hearts with the bat & scored 8️⃣9️⃣0️⃣ runs to bag the Orange Cap ?

He scored three centuries this season and played some pivotal knocks to guide his team to the Final ?#TATAIPL | #Final | #CSKvGT | @ShubmanGill pic.twitter.com/X9Qxktp6SS

