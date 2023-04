IPL 2023: केएल राहुल ने डुबाई लखनऊ की नैय्या तो ट्विटर पर फैंस ने लगाई जमकर क्लास

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2023 के 30वें मुकाबले में लखनऊ सुपंज जायंट्स और डिफेंडिंग गुजरात टाइटंस के बीच रोमांचक जंग देखने को मिली लेकिन अंत में हार्दिक पांड्या की टीम ने आखिरी में शानदार गेंदबादी की बदौलत बाजी मारी. इस लो स्कोरिंग मैच में लखनऊ को जीत के लिए 20 ओवर में 136 रनों का लक्ष्य हासिल करना था लेकिन केएल राहुल के अर्धशतक जड़ने के बावजूद टीम गुजरात के स्कोर से 7 रन दूर गई.

केएल राहुल ने 38 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया लेकिन जब आउट होकर गए तो उनके खाते में 61 गेंदों पर 68 रन थे. ये स्ट्राइक रेट के हिसाब से कम से कम 60 गेंद खेलने के बाद IPL की तीसरी सबसे धीमी पारी है. लखनऊ की हार के लिए अगर केएल राहुल को जिम्मेदार माना जाए तो गलत नहीं होगा. यही वजह है कि सोशल मीडिया पर फैंस केएल राहुल को धीमी बल्लेबाजी के लिए जमकर कोस रहे हैं.

स्ट्राइक रेट के हिसाब से IPL की सबसे धीमी पारी (Min: 60 गेंद)

When the lights are brightest,

Pressure is highest,

Crowds are the loudest,

The best will arrive,

The strongest will survive,

The greatest will thrive,

The KL RAHUL , Man of big matches, Take a bow?‍♂️?? #LSGvGT pic.twitter.com/ucROSekozJ

— KL Rahul's TukTuk Academy (@TukTuk_Academy) April 22, 2023