IPL 2023: मुंबई को हराकर गुजरात फाइनल में पहुंचा, खिताबी मुकाबले में चेन्नई से होगी भिड़ंत

IPL 2023 के क्वालीफायर-2 में मुंबई इंडियंस को 62 रनों से हराकर गुजरात टाइंस ने लगातार दूसरी बार IPL फाइनल में बनाई जगह बना ली है. अब अपना खिताब बचाने के लिए गुजरात फाइनल में चेन्नई सुपर किंग्स से भिड़ेगी. मुंबई के खिलाफ गुजरात की जीत के हीरो रहे शुभमन गिल और गेंदबाज मोहित शर्मा. शुभमन गिल ने धमाकेदार शतक जड़ते हुए 129 रनों की पारी खेली जबकि मोहित शर्मा ने 2.2 ओवरों में महज 10 रन देकर 5 विकेट अपने नाम किए.

The ????????? of #TATAIPL 2023 ?

It's going to be the Chennai Super Kings facing the Gujarat Titans in the summit clash ?

BRING. IT. ON ? pic.twitter.com/FYBhhsN808

— IndianPremierLeague (@IPL) May 26, 2023