IPL 2023: मुंबई के गेंदबाजों पर कहर बनकर टूटे विराट कोहली, लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए IPL 2023 के 5वें मुकाबले में 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस को 8 विकेट से करारी शिकस्त दी. RCB की सीजन की पहली जीत के हीरो रहे कप्तान फॉफ डुप्लेसी और पूर्व कप्तान विराट कोहली जिनके बीच पहले विकेट के लिए शानदार 148 रनों की साझेदारी हुई.

डुप्लेसी ने 43 गेंदों पर 5 चौके और 6 छक्कों की मदद से 73 रनों की पारी खेली जबकि विराट कोहली ने 6 चौके और 5 छक्कों के दम पर नाबाद 82 रन बनाए. इस कमाल की पारी की बदौलत विराट कोहली ने न केवल अपनी टीम को शानदार जीत दिलाई बल्कि रिकॉर्ड्स की भी झड़ी लगा दी.

विराट कोहली ने IPL में 50वीं बार 50 से ज्यादा का स्कोर बनाया. ऐसा करने वाले वह दुनिया के दूसरे और भारत के पहले बल्लेबाज हैं. इस मामलें में तीसरे नंबर पर शिखर धवन हैं जिनके नाम IPL में 49 बार 50 से ज्यादा का स्कोर बनाने का रिकॉर्ड दर्ज है.

