बॉयड रैंकिन (Boyd Rankin) ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है. वह क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में दो देशों इंग्लैंड और आयरलैंड का प्रतिनिधित्व करने वाले इकलौते खिलाड़ी हैं. इस तेज गेंदबाज ने 2003 में आयरलैंड के लिए पदार्पण किया था और उन्होंने अपने देश के लिए आखिरी टी20 मुकाबला 2020 में ग्रेटर नोएडा में अफगानिस्तान के खिलाफ खेला था. इस 36 वर्षीय खिलाड़ी ने इंग्लैंड के लिए 2013-14 एशेज टेस्ट मैच के अलावा सात एकदिवसीय और दो टी20 अंतरराष्ट्रीय खेले हैं. आयरलैंड को 2017 में टेस्ट दर्जा मिलने के बाद वह वापस अपने देश लौट गये. उन्होंने कुल तीन टेस्ट, 75 एकदिवसीय और 50 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं.

बॉयड रैंकिन ने बयान जारी कर बताया, ‘‘अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेना हमेशा कठिन होता है, लेकिन मुझे लगता है कि इस कदम के लिए यह सही समय है. मैंने 2003 से पेशेवर रूप से क्रिकेट खेलते हुए इसे अपना तन तथा मन देने के साथ खेल के हर पल का लुत्फ उठाया है.’’

इस तेज गेंदबाज ने कहा, ‘‘मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं आयरलैंड के लिए इतना खेलूंगा. कई विश्व कप में खेलने के साथ दुनिया की यात्रा करना और आयरिश जर्सी को पहनना कुछ ऐसा है जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा.’’

☘️ Ireland paceman @boydrankin has announced his retirement from international cricket.

He was one of the eleven players to have represented Ireland in their first-ever Test match, against Pakistan. pic.twitter.com/qXOB4g32vG

— ICC (@ICC) May 21, 2021