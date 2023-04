BAN v IRE: बांग्लादेश की धरती पर आयरिश बल्लेबाज ने रचा इतिहास, डेब्यू टेस्ट में ठोका शतक

आयरलैंड के विकेटकीपर-बल्लेबाज लोर्कन टकर ने इतिहास रच दिया है. टकर ने बांग्लादेश के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच में तीसरे दिन शानदार शतक जड़ दिया. इस तरह वह पुरुषों के डेब्यू टेस्ट में शतक बनाने वाले दुनिया छठे विकेटकीपर बन गए. यही नहीं, दूसरी पारी में ऐसा करने वाले वह दुनिया के पहले विकेटकीपर हैं.

टकर से पहले डेब्यू टेस्ट में श्रीलंका के रोमेश कालूवितर्णा,श्रीलंका के ब्रेंडन कुरुप्पु, इंग्लैंड के मैट प्रायर व बेन फॉक्स और टॉम ब्लंडेल शतक लगा चुके हैं. केविन ओ'ब्रायन के बाद टकर टेस्ट में शतक जड़ने वाले दूसरे आयरिश बल्लेबाज बन गए हैं।

