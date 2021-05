इजराइल-फिलिस्तीन के बीच खूनी संघर्ष जारी है. हमास के नए हवाई हमले से Israel-Palestine के बीच युद्ध जैसी स्थिति बन चुकी है. दोनों ओर से रॉकेट हमले जारी हैं. साल 1966 के बाद लोद शहर में पहली बार पूरी तरह से इमरजेंसी लगाई गई है. इस बीच भारत के पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान (Irfan Pathan) ने कुछ दिन पहले एक ऐसा ट्वीट किया, जिसे लेकर अब बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) और इरफान आमने-सामने हैं.

दरअसल इरफान पठान ने लिखा, “अगर आपमें जरा सी भी मानवता है तो आप जो फिलिस्तीन में हो रहा है उसका समर्थन नहीं करेंगे.”

If you have even slightest of humanity you will not support what’s happening in #Palestine #SaveHumanity

केराकत विधानसभा (जौनपुर) के एमएलए दिनेश चौधरी ने इसे लेकर सोशल मीडिया पर लिखा, “इरफान पठान को दूसरे देश से तो इतना लगाव है, लेकिन खुद के देश मे बंगाल पर ट्वीट नही डाल पाए.”

कंगना रनौत ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर इस ट्वीट को शेयर किया है.

इसके जवाब में इरफान पठान ने लिखा, “मेरे सभी ट्वीट मानवता या देशवासियों के लिए होते हैं. इसमें उस आदमी का नजरिया होता है, जिसने देश का सर्वोच्च स्तर पर प्रतिनिधित्व किया है. दूसरी ओर मुझे कंगना, जिनका अकाउंट नफरत फैलाने की वजह से सस्पेंड कर दिया गया और कुछ ऐसे लोग, जिनके पेड अकाउंट से सिर्फ नफरत फैलाई जाती है, से सुनना पड़ता है.”

All My tweets are either 4 humanity or countrymen, from a point of view of a guy who has represented India at d highest level. On d contrary counters I get from ppl like Kangna who’s account get dismissed by spreading hate n some other paid accounts are only about hate. #planned

— Irfan Pathan (@IrfanPathan) May 13, 2021