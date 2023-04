Jacques Kallis Baby: 47 साल के जैक कैलिस दूसरी बार बने पिता, वाइफ ने बेटी को दिया जन्म

Jacques Kallis Blessed With Baby Girl: साउथ अफ्रीका के पूर्व ऑलराउंडर जैक कैलिस पिता बन गए हैं. कैलिस दूसरी बार पिता बने हैं. उनकी वाइफ ने 19 अप्रैल 2023 को एक बेटी को जन्म दिया. दुनिया के महान ऑलराउंडरों में शुमार कैलिस ने अपने फैंस के साथ पिता बनने की खुशी साझा की. उन्होंने अपनी वाइफ और बेटी की तस्वीर ट्विटर पर शेयर की.

उन्होंने लिखा, "आज सुबह 8:37 बजे हमारी खूबसूरत बच्ची क्लो ग्रेस कैलिस पैदा हुई। 2.88 किग्रा वजन की हमारी छोटी राजकुमारी ने पहले ही डैडी को अपनी छोटी उंगली में लपेट लिया है. माँ और बेटी दोनों हेल्दी हैं. जोशी को अपनी छोटी बहन प्यारी लगी है। हमारा दिल खुशी से धड़क रहा हैं!"

Introducing our beautiful baby girl, Chloé Grace Kallis, born this morning at 08:37. Our tiny little princess weighing in at 2.88kg already got Daddy wrapped around her little finger. Mom & baby doing well and Joshy is loving his little sister. Our hearts are exploding! pic.twitter.com/2SHlDFgWet

— Jacques Kallis (@jacqueskallis75) April 19, 2023