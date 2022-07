जसप्रीत बुमराह ने इंग्लैंड के खिलाफ मंगलवार को खेले गए वनडे इंटरनैशनल सीरीज के पहले मैच में कमाल का खेल दिखाया। दाएं हाथ के इस पेसर ने छह विकेट लेकर मेजबान टीम की धज्जियां बिखेर दीं। बुमराह ने सिर्फ 19 रन देकर छह विकेट लिए। इंग्लैंड की पूरी टीम 110 रन पर ऑल आउट हो गई। इसके बाद कप्तान रोहित शर्मा 58 गेंद पर 76 और शिखर धवन 54 गेंद पर नाबाद 31 रन, ने भारत को 10 विकेट की आसान जीत दिला दी। भारत ने सिर्फ 18.4 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। भारतीय टीम की शानदार जीत के बाद जसप्रीत बुमराह की पत्नी और प्रजेंटेटर संजना गणेशन ने इंग्लैंड टीम और फैंस को स्टेडियम के बाहर ट्रोल कर दिया।

परिस्थितियां तेज गेंदबाजी के अनुकूल थी। पिच पर घास थी और आसमान में बादल छाए हुए थे। भारतीय पेसर्स ने इन हालात का भरपूर फायदा उठाया। बुमराह ने इनका खास तौर पर पूरा फायदा उठाया। वह इंग्लैंड में वनडे इंटरनैशनल में पारी में पांच या उससे ज्यादा विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए। मैच के बाद कई घरेलू दर्शक फूड कोर्ट गए जहां मेन्यू में ‘डक रैप’ था। संजना गणेशन ने समय न गंवाते हुए इस पर जमकर इंग्लैंड की फिरकी ली।

सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क ने संजना का वीडियो ट्वीट किया, ‘मैदान पर जहां गेंदबाजों ने कुछ हासिल किए @SanjanaGanesan ने मैदान के बाद कुछ ‘लपेटे’ #TheOval।’

इस वीडियो में संजना कह रही हैं, ‘फूड एरिया एक बिजी जगह है जो इंग्लिश फैंस से भरी हुई है क्योंकि वे क्रिकेट नहीं देखना चाहते। यहां कई स्टोर्स हैं जहां पर तमाम तरह का खाने का सामान मिल रहा है लेकिन हम एक ऐसे स्टोर पर आए हैं जहां ज्यादातर इंग्लिश बल्लेबाज नहीं आना चाहेंगे क्योंकि इसका नाम है, ‘क्रिस्पी डक।’ हमने ‘डक रैप’ लिया है। हम देखना चाहते हैं कि मैदान के बाहर डक कैसा है चूंकि मैदान पर तो डक बेहद शानदार था।’

While our bowlers bagged some ?s on the field, @SanjanaGanesan ‘wrap’ped up some ?s off the field at #TheOval ?#ENGvIND #SonySportsNetwork pic.twitter.com/SzzQ9dVEaJ

— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) July 12, 2022