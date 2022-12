भारतीय टीम के तेज गेंदबाज जयदेव उनादकट को 12 साल बाद बांग्लादेश में टेस्ट मैच में खेलने का मौका मिला. 2010 में टेस्ट डेब्यू करने वाले उनादकट ने बांग्लादेश के खिलाफ अपना दूसरा टेस्ट मैच खेला. जयदेव उनादकट ने टेस्ट जर्नी को अनोखे अंदाज में याद किया है.

सोशल मीडिया पर जयदेव उनादकट ने दो टी-शर्ट शेयर किया है, जिसमें प्लेयर्स के सिग्नेचर हैं और दिन और तारीख का जिक्र है. पहले टीशर्ट में साल 2010 लिखा है, जिसमें सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़ जैसे सीनियर खिलाड़ियों के सिग्नेचर हैं. यह टीशर्ट उनादकट के डेब्यू मैच का है. वहीं दूसरे टीशर्ट मैच जिसमें साल 2022 का जिक्र हैं, उसमें वर्तमान भारतीय टीम के खिलाड़ियों के सिग्नेचर हैं.

जयदेव उनादकट ने इस तस्वीर के साथ लिखा…बीते सालों के बीच ऐसी रही यात्रा. उन्होंने हैशटैग 267 का जिक्र किया है. बता दें उनादकट भारत के लिए टेस्ट खेलने वाले 267वें खिलाड़ी थे.

To the journey of all those years in between.. ?

#267#TeamIndia pic.twitter.com/XJZPvN9Qey

