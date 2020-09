IPL 2020 Kings XI Punjab Full Schedule: पहली बार कप्‍तानी को तैयार केएल राहुल बनेंगे तारणहार!

IPL 2020 Kings XI Punjab Full Schedule: केएल राहुल (KL Rahul) की कप्तानी में किंग्स इलेवन पंजाब (Kings XI Punjab) टीम आईपीएल के 13वें एडिशन में पहली बार खिताब जीतने के इरादे से मैदान में उतरेगी. 19 सितंबर से यूएई में शुरू होने जा रहे आईपीएल 2020 में पंजाब की टीम अपने अभियान की शुरुआत दिल्ली कैपिटल्स (Kings XI Punjab vs Delhi Capitals) के खिलाफ 20 सितंबर को दुबई में करेगी. बीसीसीआई (BCCI) ने रविवार को लीग का शेड्यूल जारी किया.

कोरोनावायरस महामारी (Coronavirus) के कारण आईपीएल का आयोजन इस बार यूएई में हो रहा है. हालांकि पहले इसका आयोजन 29 मार्च से भारत में होना था लेकिन कोविड19 के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए इसे यूएई ले जाने का फैसला लिया गया.

ipl 2020 fixtures किंग्स इलेवन पंजाब (KXIP) के लीग मुकाबलों का शेड्यूल

तारीख बनाम समय (भारतीय समयानुसार) वेन्यू 20 स‍ितंबर द‍िल्‍ली कैप‍िटल्‍स 7:30 pm दुबई 24 स‍ितंबर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर 7:30 pm दुबई 27 स‍ितंबर राजस्‍थान रॉयल्‍स 7:30 pm शारजाह 1 अक्‍टूबर मुंबई इंड‍ियंस 7:30 pm अबुधाबी 4 अक्‍टूबर चेन्‍नई सुपर क‍िंग्‍स 7:30 pm दुबई 8 अक्‍टूबर सनराइजर्स हैदराबाद 7:30 pm दुबई 10 अक्‍टूबर कोलकाता नाइटराइडर्स 3:30 pm अबुधाबी 15 अक्‍टूबर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर 7:30 pm शारजाह 18 अक्‍टूबर मुंबई इंड‍ियंस 7:30 pm दुबई 20 अक्‍टूबर द‍िल्‍ली कैप‍िटल्‍स 7:30 pm दुबई 24 अक्‍टूबर सनराइजर्स हैदराबाद 7:30 pm दुबई 26 अक्‍टूबर कोलकाता नाइटराइडर्स 7:30 pm शारजाह 30 अक्‍टूबर राजस्‍थान रॉयल्‍स 7:30 pm अबुधाबी 1 नवंबर चेन्‍नई सुपरक‍िंग्‍स 3:30 pm अबुधाबी

संतुलित है पंजाब की टीम

पिछले सीजन के मुकाबले इस बार पंजाब की टीम एक संतुलित टीम नजर आ रही है. टीम में राहुल, मयंक अग्रवाल, करुण नायर,कृष्णप्पा गौतम और मोहम्मद शमी जैसे भारतीय खिलाड़ी मौजूद हैं. इसके अलावा पंजाब के पास ग्लेन मैक्सवेल (Glenn Maxwell) , जेम्स नीशम और क्रिस जॉर्डन के अलावा शेल्डन कॉट्रेल जैसे विदेशी खिलाड़ी भी शामिल हैं.