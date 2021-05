आईपीएल (IPL 2021) का 30वां मुकाबला आज कोलकाता नाइटराइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (KKR vs RCB) के बीच होना था लेकिन कोलकता (Kolkata Knight Riders) टीम में फैले कोराना संक्रमण (Covid-19) के बाद इसे स्‍थगित कर दिया गया है. आईपीएल के बायो-बबल (Bio-Bubble) में इस सेंध के बाद से ही कोलकाता के खेमे में डर का माहौल है. ऐसे में टीम के मालिक शाहरुख खान (Shahrukh Khan) ने स्‍वयं आगे आकर टीम के माहौल को ठीक करने का प्रयास किया.

कोलकता नाइटराइडर्स के वरुण चक्रवर्ती और संदीप वॉरियर कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं. दोनों ही क्रिकेटर्स को सिटी स्‍केन के चलते बबल से बाहर ले जाया गया था. भारत में रोजाना चार लाख के करीब कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं. जिसे देखते हुए ऑस्‍ट्रेलिया, इंग्‍लैंड व न्‍यूजीलैंड के क्रिकेटर्स में पहले ही डर का माहौल है.

भारत की मौजूदा स्थिति को देखते हुए अमेरिका, ऑस्‍ट्रेलिया, न्‍यूजीलैंड, इंग्‍लैंड समेत तमाम बड़े देश भारत से यात्रा प्रतिबंध लगा चुके हैं. विदेशी खिलाड़ी पहले ही खुद को भारत में फंसा महसूस कर रहे हैं. ऊपर से अब बायो-बबल में सेंध के बाद कोलकाता की टीम में निराशा का माहौल छाना लाजमी है.

Thank you so much @iamsrk , @VenkyMysore and jay mehta sir , for comforting us and giving us the confidence that as owners and as a franchise you have our backs🙏, makes me so happy to be a part of such a team💜

— Sheldon Jackson (@ShelJackson27) May 3, 2021