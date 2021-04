Indian Premier League 2021, Punjab Kings vs Sunrisers Hyderabad, 14th Match: आईपीएल-2021 में पंजाब किंग्स (Punjab Kings) और सनराइजर्स हैदराबाद (Sunrisers Hyderabad) के बीच सीजन का 14वां मैच खेला जा रहा है, जिसमें पंजाब के कप्तान केएल राहुल (KL Rahul) भले ही महज 4 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन उन्होंने एक खास लिस्ट में अपनी जगह बना ली है. केएल राहुल टी20 फॉर्मेट में सबसे तेज 5 हजार रन पूरा करने वाले दूसरे खिलाड़ी बन चुके हैं.

बता दें कि केएल राहुल ने हैदराबाद के खिलाफ पहली ही गेंद पर सिंगल दौड़कर यह मुकाम हासिल कर लिया. केएल राहुल ने इसके लिए 143 पारियां खेलीं, जबकि क्रिस गेल टी20 फॉर्मेट में 5 हजार रन का आंकड़ा महज 132 इनिंग में छू चुके थे.

टी20 क्रिकेट में सबसे तेज 5 हजार रन-

132 पारियां – क्रिस गेल

143 पारियां – केएल राहुल

144 पारियां – शॉन मार्श

बता दें कि पंजाब किंग्स ने 21 अप्रैल को चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में हैदराबाद के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया. पंजाब किंग्स तीन मैचों में एक जीत और दो हार के साथ दो अंक लेकर सातवें नंबर पर हैं. वहीं, हैदराबाद को इस सीजन में अब तक एक भी जीत नहीं मिली है. टीम ने तीन मैच खेले हैं और तीनों में उसे हार मिली है और वह सबसे नीचे आठवें नंबर पर है.

