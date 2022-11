इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले में केएल राहुल का बल्ला एक बार फिर खामोश रहा. केएल राहुल इस अहम मुकाबले में सिर्फ पांच रन ही बना सके और क्रिस वोक्स की गेंद पर विकेट के पीछे जोस बटलर को कैच थमा बैठे. वहीं केएल राहुल के आउट होने के बाद सोशल मीडिया पर फैंस का गुस्सा फिर फूट पड़ा.

सोशल मीडिया पर यूजर्स का कहना है कि केएल राहुल प्रेशर नहीं झेल पाते हैं और अक्सर बड़े मैच में राहुल का बल्ला शांत हो जाता है. वहीं कुछ यूजर्स का कहना है कि राहुल को सिर्फ जिम्बाब्वे और आयरलैंड के खिलाफ ही खेलना चाहिए.

I call KL Rahul Fraud for a reason. He is unable to score in important matches and under the pressure. And his non performance pressurises the team ultimately.

This is why

KL Rahul is the Biggest FRAUD in world cricket.#INDvsENG

— Amit Kumar (@AMIT_GUJJU) November 10, 2022