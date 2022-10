IND vs SA: सूर्या की तारीफ करना गंभीर को पड़ा महंगा, कोहली फैंस ने जमकर कोसा

पर्थ की उछाल भरी पिच पर भारतीय टॉप आर्डर जब लुंगी एंगिडी की गेंदबाजी के सामने धराशाई हो गया तो सूर्यकुमार यादव ने शानदार अर्धशतक जड़ते हुए टीम इंडिया को 20 ओवर में 133 रन के स्कोर तक पहुंचाया। सूर्यकुमार उस वक्त बल्लेबाजी करने आए जब भारतीय टीम ने 41 रन के स्कोर पर रोहित शर्मा, केएल राहुल और विराट कोहली का विकेट खो दिए थे। इसके बाद सूर्यकुमार ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 30 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया।

सूर्या 19वें ओवर में 40 गेंदों पर 68 रन बनाकर आउट हुए। टीम इंडिया के 133 रनों के स्कोर पर सूर्या का योगदान बाकी सभी बल्लेबाजों से ज्यादा का रहा। सूर्या के 68 रनों के सामने बाकी सभी बल्लेबाज कुल मिलाकर 57 रन ही बना सके। बाकी के 8 रन एक्स्ट्रा से आए।

सूर्या की इस कमाल की पारी की अब हर कोई तारीफ कर रहा है और सोशल मीडिया पर फैंस अपने पसंदीदा बल्लेबाज की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। फैंस ही नहीं बल्कि पूर्व भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर भी सूर्या की पारी के मुरीद हो गए हैं और उन्होंने इस पारी की तुलना विराट कोहली की पाकिस्तान के खिलाफ खेली गई 82 रनों की तूफानी पारी से कर डाली है। हालांकि विराट के फैंस को ये बात जरा भी पसंद नहीं आई और उन्होंने गंभीर को सोशल मीडिया पर ट्रोल करना शुरू कर दिया।

दरअसल, गौतम गंभीर ने कमेंट्री के दौरान सूर्यकुमार यादव के एक छक्के की तुलना विराट कोहली द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ हारिस रउफ के शानदार छक्के से कर दी। गंभीर ने आगे कहा कि सूर्या की ये पारी किसी भी भारतीय बल्लेबाज द्वारा लगाई गई सर्वश्रेष्ठ T20 पारी है क्योंकि इस मुश्किल पिच पर शुरुआती विकेट गिरने के बाद ऐसा करना काफी मुश्किल होता है।

#Gambhir? Shame on you for criticising indian legend virat kohli pic.twitter.com/qRsOcNK70l — Saurav (@saurav_viratian) October 30, 2022

Gautam Gambhir doing commentary by comparing everything with Virat Kohli just to discredit him. pic.twitter.com/jXDWwv7Tq3 — Ex Bhakt ➐ (@exbhakt_) October 30, 2022

Pic 1:- Gautam Gambhir when Rohit sharma or others plays a good shot Pic2:- Gautam Gambhir When Virat kohli plays a good shot #INDvSA #INDvsSA #KLRahul #RohitSharma #hooda pic.twitter.com/6i2i0Jlejc — sandeep ratna (@Vicharofsandeep) October 30, 2022