LPL 2020: कप्तान शाहिद आफरीदी की श्रीलंका की फ्लाइट छूटी, शुरुआती मैचों से हुए बाहर

Lanka Premier League 2020: Shahid Afridi misses flight to Colombo, set to miss first two games: श्रीलंका के घरेलू टी30 लंका प्रीमियर लीग (LPL 2020) का आयोजन 26 नवंबर से हंबनटोटा में किया जाएगा. इस लीग में कई स्टार खिलाड़ी हिस्सा रहे हैं. टूर्नामेंट में शिरकत करने के लिए टीमों ने श्रीलंका पहुंचकर अभ्यास भी शुरू कर दिया है.

पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद आफरीदी (Shahid Afridi) को सोमवार को श्रीलंका के लिए रवाना होना था लेकिन उनकी फ्लाइट छूट गई जिससे वह शुरुआती मैचों में अपनी फ्रेंचाइजी गॉल ग्लैडिएटर्स (Galle Gladiators) के कम से कम पहले दो मैचों में उपलब्ध नहीं हो पाएंगे. ग्लेडिएटर्स ने हाल में आफरीदी को कप्तान नियुक्त किया है.

पाकिस्तान के पूर्व कप्तान आफरीदी ने इस घटना के बारे में ट्वीट किया जिससे टूर्नामेंट के आयोजकों की परेशानी और बढ़ गयी क्योंकि पहले ही कई बड़े खिलाड़ी इससे हट गए हैं.

‘आज सुबह कोलंबो की फ्लाइट छूट गई’

आफरीदी ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, ‘आज सुबह कोलंबो की फ्लाइट छूट गई. चिंता की कोई बात नहीं, मैं जल्द ही एलपीएल में गॉल ग्लैडिएटर्स की ओर से हिस्सा लेने के लिए पहुंच जाऊंगा. जल्द ही टीम के साथियों के साथ जुड़ने के लिए तैयार हूं.’

गॉल ग्लैडिएटर्स को अपना पहला मैच 27 नवंबर को जाफना स्टैलियंस के खिलाफ खेलना था जबकि उसे दूसरा और तीसरा मैच क्रमश: 28 और 30 नवंबर को खेलना है.

आफरीदी को गॉल ग्लैडिएटर्स का कप्तान बनाया गया था

आफरीदी को गॉल ग्लैडिएटर्स का कप्तान बनाया गया था क्योंकि श्रीलंका के तेज गेंदबाज लसिथ मलिंगा और पाकिस्तानी विकेटकीपर बल्लेबाज सरफराज अहमद क्रमश: तैयारियों की कमी और राष्ट्रीय टीम की प्रतिबद्धताओं के कारण उपलब्ध नहीं हो पाए थे. आफरीदी की अनुपस्थिति में उप कप्तान भानुका राजपक्षे (Bhanuka Rajapaksa) पहले कुछ मैचों में ग्लैडिएटर्स की कप्तानी कर सकते हैं.