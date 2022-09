कमाल का शॉट…



Hit it like SKY! 👌👌

Enjoy that cracking SIX 🎥 🔽



Follow the match ▶️ https://t.co/L93S9k4QqD;



Don’t miss the LIVE coverage of the indvsa match on @StarSportsIndia pic.twitter.com/7RzdetvXVh — BCCI (@BCCI) September 28, 2022