Ireland vs India 1st T20I Live Cricket Score and Updates from Dublin

IRE vs IND 1st T20I Live Score: भारत और आयरलैंड के बीच 2 मैचों की T20I सीरीज का पहला मैच डबलिन में खेला जा रहा है। टीम इंडिया के युवा कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। इस मैच में उमरान मलिक अपना इंटरनेशनल डेब्यू कर रहे हैं।

सीरीज के पहले मैच में हार्दिक पांड्या इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर कप्तान एक नया आगाज करने उतर रहे हैं। युवाओं से सजी टीम इंडिया के सामने मेजबान आयरलैंड की चुनौती है जो अपने घर में किसी भी टीम की जीत की राह में बड़ा रोड़ा बन सकती है। इस मैच में बारिश के होने की संभावना है जो कप्तान हार्दिक की उम्मीदों पर पानी फेर सकती है।

दोनों टीमें इस प्रकार हैं:-

भारत (प्लेइंग इलेवन): रुतुराज गायकवाड़, ईशान किशन, दीपक हुड्डा, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या (कप्तान), दिनेश कार्तिक (WK), अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, अवेश खान, युजवेंद्र चहल, उमरान मलिक

आयरलैंड (प्लेइंग इलेवन): पॉल स्टर्लिंग, एंड्रयू बालबर्नी (कप्तान), गैरेथ डेलानी, हैरी टेक्टर, लोर्कन टकर (WK), जॉर्ज डॉकरेल, मार्क अडायर, एंडी मैकब्राइन, क्रेग यंग, जोशुआ लिटिल, कोनोर ओल्फर्ट