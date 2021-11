जिंदगी की लड़ाई जीतने के तीन महीने बाद न्यूजीलैंड के पूर्व ऑलराउंडर क्रिस केर्न्स (Chris Cairns) ने कहा कि ‘‘वो भाग्यशाली हैं कि जीवित हैं लेकिन उन्हें नहीं पता कि आगे क्या होगा’’

तीन महीने पहले उनकी दिल की सर्जरी के बाद उन्हें कई और सर्जरी से गुजरना पड़ा जिससे उन्हें जीवन रक्षक प्रणाली पर रखा गया और इसी दौरान ‘स्पाइनल स्ट्रोक’ के कारण उनके शरीर का निचला हिस्सा लकवाग्रस्त हो गया जिससे ये 51 वर्षीय खिलाड़ी उबरने की कोशिश कर रहा है।

3 mths post op! External chest precautions are off and I got a new set of wheels. Able to start pushing a little harder in the gym – can transfer on my own and allowed to use my chest finally!! Today is a good day. #aorticdissection #survivor #spinalstroke #SCI #makeitcount pic.twitter.com/n5rewT98Fj

— Chris Cairns (@chriscairns168) November 10, 2021