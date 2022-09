भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी यूएस ओपन में शीर्ष टेनिस का आनंद ले रहे हैं. धोनी को 8 सितंबर को प्रतिष्ठित आर्थर ऐश स्टेडियम में दिग्गज क्रिकेटर को स्पेनिश किशोर कार्लोस अलकाराज और इटली के जानिक सिनर के बीच पुरुष एकल क्वार्टर फाइनल मैच देखते हुए देखा गया. यूएस ओपन ने शनिवार को इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की ओर से चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान की एक तस्वीर ट्वीट की और लिखा…अगर आप देखने से चूक गए हों, भारतीय बल्लेबाजी के दिग्गज एमएस धोनी मैदान में अलकाराज और सिनर के बीच बुधवार को क्वार्टर फाइनल मैच का आनंद ले रहे हैं.

इस तस्वीर में नीले रंग की टी-शर्ट पहने, धोनी एक प्रतियोगी के लिए ताली बजाते दिख रहे थे. वहीं तस्वीर सामने आने के बाद एक प्रशंसक ने कहा, यूएस ओपन में भारत के महान खिलाड़ियों में से एक को पहचानते हुए देखकर अच्छा लगा.

ICYMI: ??? legend MS Dhoni was in the building for Wednesday’s record-setting quarterfinal between Alcaraz and Sinner that ended at 2:50am. pic.twitter.com/wysRyokeEC

— US Open Tennis (@usopen) September 10, 2022