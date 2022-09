मिताली और गांगुली ने झूलन को दिया भावपूर्ण विदाई संदेश, बोले- भारतीय टीम को तेज गेंदबाज की कमी खलेगी

मुंबई : पूर्व भारतीय महिला और पुरुष कप्तान मिताली राज और सौरभ गांगुली ने तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी को भावपूर्ण विदाई देते हुए कहा कि भारतीय क्रिकेट में तेज गेंदबाज की कमी खलेगी। झूलन ने शनिवार को लॉर्डस में इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा वनडे जीतकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया।

भारत ने इंग्लैंड को पहली बार 3-0 से क्लीन स्वीप कर झूलन को शानदार विजयी विदाई दी।

लगभग दो साल तक झूलन के साथ ड्रेसिंग रूम साझा करने वाली मिताली ने सोशल मीडिया पर झूलन को ढेर सारी शुभकामनाएं दीं।

इस वर्ष में संन्यास ले चुकी झूलन के साथ भारतीय टीम ब्लेजर में एक तस्वीर साझा करते हुए मिताली ने लिखा, “इतने लम्बे समय तक एक तेज गेंदबाज के रूप में खेलना विश्वास करने से बाहर की चीज है। हम अंडर-19 दिनों से साथ खेले थे और झूलन की खेल के प्रति रूचि और आशावाद सभी के लिए एक प्रेरणा है। भारतीय टीम को आपकी कमी खलेगी। झुलु आपको भविष्य के लिए शुभकामनाएं।”

Her longevity as a fast bowler in women’s cricket is beyond belief. We have played together since our Under-19 days & @JhulanG10‘s commitment to the game & her eternal optimism are lessons for all. The Indian jersey will miss you. Best wishes for your future endeavours, Jhulu. pic.twitter.com/sckOdIXoSI — Mithali Raj (@M_Raj03) September 24, 2022

राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी में प्रमुख वीवीएस लक्ष्मण ने झूलन की उपलब्धियों की तारीफ करते हुए कहा, “आपने पीढ़ियों को प्रेरित किया है। 20 वर्षों तक आपने अपने देश के लिए सर्वश्रेष्ठ दिया और हमें गौरवान्वित किया। शानदार करियर पर आपको बधाई और भविष्य के लिए शुभकामनाएं।”

You’ve inspired generations @JhulanG10! For 20 years you’ve ran in hard and delivered the best for your country and we couldn’t be more proud. Many congratulations on a wonderful career and best wishes for the road ahead! pic.twitter.com/WaZByXuZTX — VVS Laxman (@VVSLaxman281) September 24, 2022

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के अध्यक्ष और पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने कहा ,कि भारतीय टीम ने 3-0 की क्लीन स्वीप कर झूलन को उनके रिटायरमेंट पर शानदार तोहफा दिया।

A fantastic career .. befitting that it ended on a winning note ..and she left with a good series individually ..will remain a role model for the women players for decades ahead @JhulanG10 @BCCI pic.twitter.com/JA4xGgobEd — Sourav Ganguly (@SGanguly99) September 24, 2022

भारतीय पुरुष टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और ओपनर लोकेश राहुल ने भी झूलन को शुभकामनाएं दीं।

एजेंसी -आईएएनएस