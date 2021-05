युवा बल्लेबाज मोहम्मद अजहरुद्दीन (Mohammed Azharuddeen) को IPL 2021 में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (Royal Challengers Bangalore) ने अपने साथ जोड़ा है. भले ही अजहरुद्दीन को इस सीजन अब तक आईपीएल डेब्यू का मौका नहीं मिला, लेकिन वह अपने आदर्श विराट कोहली के बेहद नजदीक रहे. खुद टीम इंडिया के कप्तान के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करने वाले मोहम्मद अजहरुद्दीन, विराट कोहली के बड़े फैन हैं, जिसे वह सोशल मीडिया के जरिए बयां भी कर चुके हैं.

मोहम्मद अजहरुद्दीन ने एक तस्वीर अपने ट्विटर अकाउंट पर साझा की है, जिसमें विराट कोहली उन्हें एक जर्सी पर ऑटोग्राफ देते नजर आ रहे हैं. इस तस्वीर के साथ अजहरुद्दीन ने लिखा- “इस जर्सी को मैं फ्रेम करवाने वाला हूं.”

Going to get this jersey framed 💚 pic.twitter.com/o3iIhU4hJx

— Mohammed Azharuddeen (@Azhar_Junior_14) May 12, 2021