Mother’s Day: ‘AI नहीं ले सकता AAI की जगह’, सचिन तेंदुलकर का ये ट्वीट जीत लेगा आपका दिल

महान भारतीय बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर अपने अनोखे अंदाज के लिए जाने जाते हैं. यही वजह है कि उन्होंने अपनी मां को भी खास अंदाज में मदर्स डे की बधाई दी. सचिन ने अपनी मां की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए शानदार कैप्शन दिया. उन्होंने लिखा. "AI के इस समय में स कोई भी AAI (आई) यानी मां की जगह नहीं ले सकता है."

मां के साथ सचिन तेंदुलकर की तस्वीर को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं और इस बेहतरीन कैप्शन पर जमकर रिप्लाई कर रहे हैं. दरअसल, Artificial Intelligence (AI) इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में है. ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो लोगों को जिंदगी को आसान बना रही है. इस तकनीक के जरिए आप किसी भी सवाल का जवाब झट से पा सकते हैं.

In the Age of AI, the one that is irreplaceable will always be A”AI”!#MothersDay pic.twitter.com/p9Ys5CSVcP

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) May 14, 2023