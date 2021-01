वर्ल्ड क्रिकेट में ‘रावलपिंडी एक्सप्रेस’ के नाम से मशहूर पाकिस्तान के पूर्व तूफानी गेंदबाज शोएब अख्तर (Shoaib Akhtar) इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं. शोएब ने रविवार यानी 3 जनवरी को सोशल मीडिया ट्विटर पर अपने फैंस के लिए सवाल-जवाब का सेशन रखा था. इसमें अख्तर ने फैंस के सवालों का जवाब बेबाकी से दिया.

एक फैन ने महेंद्र सिंह धोनी (Mahendra Singh Dhoni) के बारे में एक शब्द में व्याख्या करने को कहा तो शोएब अख्तर ने अपने जवाब से करोड़ों फैंस का दिल जीत लिया. शोएब ने धोनी को ‘एक युग बता डाला. ‘

Its the name of an era

— Shoaib Akhtar (@shoaib100mph) January 3, 2021