VIDEOS: पिता धोनी के नक्शेकदम पर बेटी जीवा, मैच से पहले फुटबॉल खेलते आए नजर

इससे पहले जीवा मुंबई इंडियंस के खिलाफ चेन्नई के मुकाबले में पिता धोनी और CSK टीम को सपोर्ट करने के लिए स्टेडियम पहुंची थी. इस दौरान जीवा के साथ उनकी मां साक्षी धोनी भी मौजूद थीं. उस वक्त सोशल मीडिया पर जीवा और साक्षी धोनी की कई तस्वीरें वायरल हुईं थी.

Sakshi and Ziva came today for the Support #CSKvMI #MSDhoni? #Dhoni pic.twitter.com/zyhgNONpsD

— Priyanshu Singh (@Priyanshu1877) May 6, 2023