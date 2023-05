VIDEO: धोनी ने विकेट के पीछे फिर दिखाई गजब की फुर्ती, शुभमन गिल को भेजा पवेलियन

विकेट के पीछे से खेल बदलने के खेल में महेंद्र सिंह धोनी का कोई सानी नहीं है. विकेट के पीछे धोनी जो फुर्ती दिखाते हैं वह कमाल है. और इसे देखकर कौन कह सकता है कि 'शेर बूढ़ा हो रहा है'. गुजरात टाइटंस के खिलाफ सोमवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर धोनी ने एक बार फिर विकेट के पीछे दस्तानों का जादू दिखाया. एक ऐसा दिन जब चेन्नई सुपर किंग्स के बाकी खिलाड़ी फील्डिंग में स्ट्रगल कर रहे थे तो धोनी मिसाल बना गए. इंडियन प्रीमियर लीग 2023 के फाइनल में धोनी ने घूमती गेंद पर नजरें जमाईं रखीं और गुजरात टाइटंस के सबसे धुआंधार बल्लेबाज को पविलियन भेजा.

धोनी खडे़ होकर देख रहे थे जब दीपक चाहर ने शुभमन गिल को दो रन के निजी स्कोर पर ड्रॉप किया. वह तब भी खड़े हुए देख रहे थे जब चाहर ने 21 के निजी स्कोर पर उन्हें ड्रॉप किया. इसके बाद रविंद्र जडेजा ने रन आउट का मौका छोड़ा. वह गेंद को पकड़ नहीं पाए. लगा आज गिल का दिन है. उनका कैच छोड़ने का खमियाजा क्या हो सकता है यह दूसरे क्वॉलिफायर में मुंबई इंडियंस भुगत चुकी थी. 30 के निजी स्कोर पर टिम डेविड ने कैच छोड़ा था और गिल 129 रन बनाकर आउट हुए. ऐसा लगा कि धोनी ने सोच लिया कि वह खुद ही इस काम को करेंगे.

यह गुजरात टाइटंस की पारी का 7वां ओवर था. रविंद्र जडेजा की गेंद ने टर्न लिया. हवा में गिल को चकमा दिया और वह क्रीज से बाहर निकल आए. गेंद में हवा थी और इतना टर्न कि गिल को बाहर बुलाए और छका दे. गेंद डिप हुई और विकेट पर फंसी भी. गिल ने ड्राइव करने की कोशिश की लेकिन गेंद बल्ले के करीब से गुजरती हुई धोनी के दस्तानों में गई. पलक झपकने से पहले ही गिल्लियां हवा में थीं. गिल का पैर क्रीज से बाहर. अपील होते ही चेन्नई सुपर किंग्स के खेमे में खुशी थी. धोनी का चेहरा बता रहा था कि इस फाइनल मैच में उनके हाथ बहुत बड़ी कामयाबी लग गई है.

Lightning fast MSD! ⚡️ ⚡️

How about that for a glovework ? ?

Big breakthrough for @ChennaiIPL as @imjadeja strikes! ? ?#GT lose Shubman Gill.

Follow the match ▶️ https://t.co/WsYLvLrRhp #TATAIPL | #Final | #CSKvGT | @msdhoni pic.twitter.com/iaaPHQFNsy

— IndianPremierLeague (@IPL) May 29, 2023