महेंद्र सिंह धोनी अपने शांत स्वभाव के लिए जाने जाते हैं और अमूमन अपनी पर्सनल लाइफ को लाइम लाइट में नहीं लाते हैं। यही वजह है कि धोनी अन्य क्रिकेटरों की तुलना में पार्टी वगैरह में कम ही नजर आते हैं। हालांकि धोनी अपने खास दोस्तों के लिए हमेशा हाजिर रहते हैं जिसका अंदाजा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो से लगाया जा सकता है।

दरअसल, धोनी और हार्दिक पांड्या दुबई में दोस्त की एक पार्टी में जमकर थिरकते नजर आ रहे हैं। इस पार्टी में क्रुणाल पांड्या और इशान किशन को भी डांस करते देखा जा सकता है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को दुबई का बताया जा रहा है। इस वायरल वीडियो में धोनी, हार्दिक, क्रुणाल और इशान किशन कंधे से कंधा मिलाकर डांस कर रहे हैं। धोनी का ये अंदाज फैंस को खूब पसंद आ रहा है।

Ms Dhoni with Hardik Pandya are enjoying birthday party in Dubai ft. Badshah ??❤️ #MSDhoni #HardikPandya #Badshah pic.twitter.com/ak8oB8j5Xr

इसी पार्टी के दूसरे वीडियो में रैपर बादशाह लाइव परफॉर्मेंस दे रहे हैं और धोनी पांड्या ब्रदर्स के साथ कदमताल करते नजर आ रहे हैं।

इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह चुके धोनी IPL 2023 में संभवत: आखिरी बार खेलते नजर आएंगे। वहीं, हाल ही में हार्दिक पांड्या की कप्तानी में टीम इंडिया न्यूजीलैंड दौरे पर T20I सीरीज 1-0 से जीतने में सफल रही। वनडे सीरीज में उन्हें आराम दिया गया है।

Mahi & hardik seen dancing at a party with their close friends, last night in dubai ??#MSDhoni pic.twitter.com/PB5pGPSZsJ

