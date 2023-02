IND VS AUS: संजय मांजरेकर के कमेंट पर भड़के मुरली विजय, ट्वीट पर निकाला अपना गुस्सा

भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज मुरली विजय ने खिलाड़ी से कमेंटेटर बने संजय मांजरेकर पर हमला बोला है. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वीसीए स्टेडियम नागपुर में पहले टेस्ट के दूसरे दिन हुई जब टेलीविजन पर टेस्ट क्रिकेट में एक आंकड़ा दिखाया गया, उस लिस्ट में विजय भारतीय बल्लेबाजों की सूची में शीर्ष पर हैं, इसके बाद मोहम्मद अजहरुद्दीन, पोली उमरीगर, रोहित शर्मा और विराट कोहली हैं. सबसे ऊपर विजय का नाम देखकर मांजरेकर थोड़ा हैरान हुए, जिसके बाद मुरली विजय ने ट्वीट पर मांजरेकर पर हमला बोला.

This Was The Screen, When Sanjay Manjarekar Said,

विजय ने ट्वीट किया, मुंबई के कुछ पूर्व खिलाड़ी कभी भी दक्षिणी खिलाड़ी की सराहना नहीं कर सकते!

इसके बाद मांजरेकर ने हैरानी जताते हुए कहा, वाह, विजय का एक और ट्वीट पढ़ा.

Some Mumbai ex players can never be appreciative of the south ! #showsomelove #equality #fairplayforall @sanjaymanjrekar@BCCI