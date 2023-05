LSG vs MI: मैच से 1 दिन पहले तक पिता ICU में भर्ती, मोहसिन खान का जीत के बाद बड़ा खुलासा

मार्कस स्टोइनिस की धमाकेदार 89 रन और फिर आखिरी ओवर में मोहसिन खान की शानदार गेंदबाजी के दम पर लखनऊ सुपर जायंट्स ने अपने घर में मुंबई इंडियंस को 5 नों से मात दी. लखनऊ ने 20 ओवरों में तीन विकेट खोकर 177 रन बनाए जिसके जवाब में मुंबई 5 विकेट पर 172 रन ही बना सकी. मुंबई को आखिरी ओवर में 11 रनों की दरकार थी लेकिन मोहसिन खान ने टिम डेविड और कैमरन ग्रीन को बड़ा शॉट लगाने का मौका नहीं दिया. मोहसिन ने सिर्फ 5 रन खर्च किए और इस तरह उन्होंने अपनी टीम के प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदों को जिंदा रखा है.

लखनऊ को जीत दिलाने के बाद मोहसिन ने एक ऐसी बात बताई जिससे कई लोग अनजान थे. मोहसिन ने बताया कि उनका ये प्रदर्शन ऐसे समय पर आया जब एक दिन पहले तक उनके पिता ICU में भर्ती थे.

"My father was in the hospital and was discharged yesterday. Today, I played for my father."

Your dad is proud of you, Mohsin ?

