मुंबई : भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) और राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के आधिकारिक किट प्रायोजक एमपीएल (MPL) स्पोर्ट्स ने रविवार को भारतीय पुरुष और महिला टी20 टीम के लिए जर्सी लॉन्च की। भारतीय क्रिकेट इतिहास में पहली बार जर्सी का अनावरण राष्ट्रीय टीम ने नहीं, बल्कि मुंबई की अंडर-19 महिला क्रिकेट खिलाड़ियों ने खेल के कुछ ‘सुपरफैन’ के साथ किया है।

वहीं दूसरी ओर ज्यादा से ज्यादा आकर्षक दिखने के लिए मैनेजमेंट ने जर्सी का रंग स्काई ब्लू रखवाया है। ‘वन ब्लू जर्सी’ के नाम से मशहूर, यह 20 सितंबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी टी20 सीरीज के दौरान खिलाड़ी इसे पहने नजर आएंगे।

