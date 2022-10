डेवन कॉन्वे के नाबाद 92 रन और फिर घातक गेंदबाजी की बदौलत न्यूजीलैंड ने शनिवार को सिडनी में T20 वर्ल्ड कप के सुपर 12 चरण शुरुआती मैच में गत चैम्पियन ऑस्ट्रेलिया को 89 रनों से करारी शिकस्त दी। न्यूजीलैंड ने 11 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को उसी के घर में हराया है।

न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए तीन विकेट पर 200 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया। डेवन कॉन्वे ने 58 गेंदों पर नाबाद 92 रनों की पारी खेली जिसमें सात चौके और दो छक्के जड़े। इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 17.1 ओवर में महज 111 रनों पर ढेर हो गई।

New Zealand win their first men’s international game on Australian soil since 2011 ?#T20WorldCup | #AUSvNZ | ? Scorecard: https://t.co/1mYxKgn4aP pic.twitter.com/D784MzZbam

— T20 World Cup (@T20WorldCup) October 22, 2022