Video: जेम्स नीशाम ने दिखाई शानदार 'फुटबॉल स्किल', इस तरह किया Tamim Iqbal को Run Out

New Zealand vs Bangladesh, 2nd ODI: बांग्लादेश-न्यूजीलैंड के बीच क्राइस्टचर्च में 23 मार्च को दूसरा वनडे मैच खेला जा रहा है, जिसमें मेहमान टीम ने न्यूजीलैंड को जीत के लिए 272 रन की टारगेट दिया है. बांग्लादेश की पारी के दौरान ऐसा शानदार रन आउट देखने को मिला, जिसने सभी क्रिकेट फैंस को काफी प्रभावित किया.

दरअसल सलामी बल्लेबाज तमीम इकबाल को जेम्स नीशाम ने रन आउट किया. इस दौरान नीशाम ने शानदार ‘फुटबॉल स्किल’ दिखाई और बाएं पैर से गेंद को किक करते हुए सीधे स्टंप पर हिट कर दिया. इसी के साथ खतरनाक फॉर्म में नजर आ रहे तमीम इकबाल 78 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, जो बांग्लादेश की पारी का सर्वोच्च स्कोर रहा.

Neesham through on goal! It’s out. @JimmyNeesh with some fine footwork to break the @BCBtigers partnership. 133/3 now in thee 31st over as the players have a drink. Tamim Iqbal out for 78. Follow play LIVE with @sparknzsport #NZvBAN pic.twitter.com/0mmjguWNYd — BLACKCAPS (@BLACKCAPS) March 23, 2021

Tamim Iqbal’s 78 is his highest ever ODI score against New Zealand. It took a tidy bit of footwork from @JimmyNeesh to run the @BCBtigers skipper out.#NZvBAN | https://t.co/m0Fl9IQFxE pic.twitter.com/Vp9TkwT8By — ICC (@ICC) March 23, 2021

बता दें कि कप्तान तमीम इकबाल और मध्यक्रम के बल्लेबाज मोहम्मद मिथुन की अर्धशतकीय पारियों ने बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड के खिलाफ23 मार्च को 6 विकेट पर 271 रन बनाए.

तमीम इकबाल ने ‘कॉट एंड बोल्ड’ के फैसले में जीवनदान पाने के बाद वनडे में अपना 50वां अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने 108 गेंदों पर 78 रन बनाए जिसमें 11 चौके शामिल हैं. यह तमीम इकबाल का न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे बड़ा वनडे स्कोर भी रहा.

New Zealand require 272 runs to win!@BCBtigers have toiled away to 271/6 courtesy of an ODI high score of 73* off 57 balls from Mohammed Mithun.#NZvBAN | https://t.co/sxJIk3mZbm pic.twitter.com/ikmzu7R5q8 — ICC (@ICC) March 23, 2021

मिथुन ने 57 गेंदों पर छह चौकों और दो छक्कों की मदद से नाबाद 73 रन की पारी खेली. यह उनका वनडे में छठा अर्धशतक है. इन दोनों के अलावा मुशफिकुर रहीम ने 34 और सौम्या सरकार ने 32 रन का योगदान दिया, जिससे बांग्लादेश पहले मैच की तुलना में अच्छा प्रदर्शन करने में सफल रहा. पहले मैच में उसकी टीम 131 रन ही बन पाई थी और आठ विकेट से हार गयी थी. न्यूजीलैंड की तरफ से मिशेल सैंटनर सबसे सफल गेंदबाज रहे. उन्होंने 51 रन देकर दो विकेट लिए.