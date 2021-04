New Zealand Women vs Australia Women, 2nd ODI: ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम (Australia Women Cricket Team) ने न्यूजीलैंड (New Zealand Women Cricket Team) को दूसरे वनडे मैच में 71 रन से मात दी. इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया ने 3 मुकाबलों की शृंखला पर 2-0 से कब्जा जमा लिया है. इसी के साथ ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम ने लगातार 23वें वनडे मैच अपने नाम कर लिया है, जो विश्व रिकॉर्ड है. सीरीज का अंतिम मुकाबला 10 अप्रैल को खेला जाना है.

माउंट मौंगानुई में खेले गए इस मैच में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेट खोकर 271 रन बनाए. सलामी बल्लेबाज राचेल हेन्स ने एलिसा हिली के साथ पहले विकेट के लिए 82 रन जुटाए. एलिसा 50 गेंदों में 7 चौकों की मदद से 44 रन बनाकर आउट हुईं. उनके बाद हेन्स ने कप्तान मैग लेनिंग (49) के साथ दूसरे विकेट के लिए मजबूत शतकीय साझेदारी की.

हेन्स ने 105 गेंदों में 8 चौकों के दम पर 87 रन बनाए. उनके अलावा कोई भी बल्लेबाज अर्धशतक नहीं जड़ सका. विपक्षी टीम की ओर से लेई कास्पेरेक ने 46 रन देकर 6 शिकार किए, जबकि कप्तान एमी सैटरथवेट को 1 विकेट हाथ लगा.

A solid partnership between Hayley Jensen and Amelia Kerr 💪 #NZvAUS pic.twitter.com/GFk2EuTs0A

इसके जवाब में न्यूजीलैंड को महज 7 के स्कोर तक लॉरेन डाउन (0) और एमी सैटरथवेट (6) के रूप में दो बड़े झटके लग चुके थे. हालांकि हेले जेंसन (28) ने एमिली केर्र के साथ तीसरे विकेट के लिए 69 रन जुटाकर टीम को संभालने की कोशिश की. केर्र ने टीम के खाते में 40, जबकि ब्रुक हालिडे ने 32 रन का योगदान दिया, लेकिन न्यूजीलैंड 45 ओवरों में महज 200 रन पर सिमट गई. ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जेस जॉनसन ने सर्वाधिक 3 शिकार किए.

Australia take an unassailable 2-0 lead in the ODI series 👏

They bowl New Zealand out for 200, winning the match by 71 runs!#NZvAUS | https://t.co/pKJVi3H4hE pic.twitter.com/2UveNmdAxj

