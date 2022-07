भारत के पूर्व कप्तान विराट कोहली पिछले कुछ सालों से खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं और इंग्लैंड दौरे पर भी उनका बल्ला खामोश है। ऐसे में कुछ लोग जहां विराट कोहली को टीम से बाहर किए जाने की मांग कर रहे हैं तो वहीं, कई पूर्व क्रिकेटरों ने इस मुश्किल दौर में कोहली का समर्थन किया है जिसमें इंग्लैंड क्रिकेट के पू्र्व कप्तान केविन पीटरसन भी शामिल हैं।

क्रिकेटरों के अलावा टेनिस जगत के दिग्गज ने भी कोहली का बचाव किया है। ये टेनिस दिग्गज कोई और नहीं बल्कि 2022 के विंबलडन चैंपियन नोवाक जोकोविच हैं जिन्होंने केविन पीटरसन के ट्वीट पर रिएक्ट किया है।

पीटरसन ने ट्वीट किया, ‘‘तुमने क्रिकेट में जो किया है, लोग उसके सपने ही देख सकते हैं। दोस्त तुम्हारा करियर ऐसा रहा है कि सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को भी लगता होगा कि काश वो ये कर पाते। गर्व महसूस करो और जिंदगी का मजा लो। तुम जल्द वापसी करोगे।’’ पीटरसन के इस ट्वीट को लाइक करते हुए नोवाक जोकोविच ने कोहली के प्रति अपना समर्थन प्रकट किया है।

बता दें, सर्बिया के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने हाल ही में विंबलडन के रुप में अपना 21वां ग्रैंडस्लैम जीता था। ये उनका 7वां और लगातार चौथा विबंलडन खिताब है।

पीटरसन और जोकोविच से पहले पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम भी खराब फॉर्म से गुजर रहे कोहली के सपोर्ट में उतर चुके हैं। बाबर ने ट्वीट कर कहा था, “यह वक्त भी गुजर जाएगा। मजबूत रहो। #ViratKohli।” इसके बाद कोहली ने बाबर आजम के ट्वीट का बेहद ही खास अंदाज में जवाब दिया था। कोहली ने लिखा, “धन्यवाद। यूं ही चमकते रहो और आगे बढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।”

This too shall pass. Stay strong. #ViratKohli pic.twitter.com/ozr7BFFgXt

— Babar Azam (@babarazam258) July 14, 2022