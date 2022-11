T20 वर्ल्ड कप 2022 के पहले सेमीफाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड ने 20 ओवरों में 4 विकेट खोकर 152 रनों का स्कोर खड़ा किया। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए उतरे बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने पाकिस्तान को बेहतरीन आगाज दे दिया। दोनों ने मिलकर पहले 6 ओवर यानी पॉवरप्ले में बिना विकेट खोए 55 रन स्कोरबोर्ड पर लगाए। अगले ही ओवर में बाबर के खिलाफ LBW अपील हुई लेकिन सिडनी की उछाल भरी पिच के चलते पाक कप्तान बाल-बाल बच गए।

दरअसल, 7वें ओवर में अपनी गेंदबाजी का आगाज करने आए गेंदबाज मिचेल सैंटनर ने आखिरी गेंद पर बाबर के पैड पर दे मारी और सारे कीवी खिलाड़ी LBW की अपील करने लगे। अंपायर ने ‘ना’ में सिर हिलाया तो विलियमसन ने सोच विचार करने के बाद रिव्यू मांग लिया।

सैंटनर की ये गेंद मिडिल स्टंप पर फुल लेंथ थी जिसे लेग साइड पर खेलने की कोशिश में बाबर चूक गए और गेंद उनके पैड पर जा लगी। एक पल को सभी को लगा कि बाबर LBW आउट हैं लेकिन रिव्यू के बाद रिप्ले में देखने को मिला कि गेंद स्टंप्स के ऊपर से जा रही है। अंपायर का फैसला सही साबित हुआ और बाबर के राहत की सांस ली।

बाबर के नॉटआउट साबित होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग रिव्यू फुटेज पर ही उंगली उठाने लगे। एक यूजर ने लिखा, ”

बाबर आजम के खिलाफ LBW रिव्यू फुटेज टेम्पर्ड है। इस पिच में इतना बाउंस नहीं था।”

The LBW review footage against Babar Azam is tempered. There was not that bounce in this pitch. #PakvsNz #T20Iworldcup2022

