On This Day, In 1999: साल 1999 में दिल्‍ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में पाकिस्‍तान के खिलाफ (India vs Pakistan) टेस्‍ट मैच तो सभी को याद होगा. वो मुकाबला जब पाकिस्‍तान को भारत ने 212 रन से धूल चटाई थी. भारत की जीत के जनक अनिल कुंबले (Anil Kumble) थे, जिन्‍होंने एक पारी में सभी 10 विकेट निकालकर क्रिकेट जगत में सनसनी मचा दी थी. जी हां, आज सात फरवरी 2021 को क्रिकेट के इस यागदार दिन को पूरे 22 साल हो गए हैं.

अनिल कुंबले (Anil Kumble, On This Day)भारतीय क्रिकेट के इतिहास में टेस्‍ट क्रिकेट की एक पारी में सभी 10 विकेट निकालने वाले पहले गेंदबाज हैं. उनसे पहले केवल इंग्‍लैंड के जिम लेक खेल के सबसे लंबे प्रारूप में ये कारनामा कर चुके हैं.

भारत ने उक्‍त मैच में पाकिस्‍तान को जीत के लिए 420 रनों का लक्ष्‍य दिया था. मैदान पर बल्‍लेबाजी के लिए आए सईद अनवर और शाहिद अफरीदी आए। मेहमान टीम को पहले विकेट के लिए शतकीय साझेदारी के साथ अच्‍छी शुरुआत.

