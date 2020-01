आज 7 जनवरी है. यह वो तारीख है जिसे भारतीय क्रिकेट टीम और भारतीय क्रिकेट को पसंद करने वाला कोई भी फैन कभी नहीं भूलना चाहेगा. जी हां, एक साल पहले आज ही के दिन टीम इंडिया ने ऑस्‍ट्रेलिया को उन्‍हीं की धरती पर पहली बार टेस्‍ट क्रिकेट में मात दी थी. विराट एंड कंपनी ने चार मैचों की टेस्‍ट सीरीज पर 2-1 से कब्‍ला किया था.

भारत ने ऑस्‍ट्रेलिया दौरे पर बॉक्सिंग डे टेस्‍ट जीतने के साथ ही 2-1 से बढ़त बना ली थी, लेकिन सीरीज में एक मैच होना अभी भी बाकी था. ऐसे में टिम पेन की कप्‍तानी वाली कंगारू टीम के पास सीरीज 2-2 से बराबरी पर खत्‍म करने का अच्‍छा मौका था.

ऑस्‍ट्रेलियाई टीम पर सिडनी में हुए चौथे टेस्‍ट मैच में भी हार का खतर मंडरा रहा था, लेकिन मैच के पांचवें दिन बारिश के चलते एक भी गेंद फेंकी नहीं जा सके और भारत को 2-1 से सीरीज जीत के साथ ही संतोष करना पड़ा.

#OnThisDay last year, India made history!

Virat Kohli’s team became the first one from India to record a Test series victory in Australia

won the series 2-1. pic.twitter.com/gNpaboYcOL

— ICC (@ICC) January 7, 2020