PAK vs ENG 5th T20 Live Updates Pakistan vs England 5th T20I Match Ball by Ball Live Commentary

PAK vs ENG 5th T20 Live Score: पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच 7 मैचों की T20I सीरीज का 5वां मुकाबला लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेला जा रहा है। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। दोनों टीमें फिलहाल सीरीज में 2-2 की बराबरी पर हैं। चौथे मैच में पाकिस्तान ने बड़े ही रोमांचक अंदाज में 3 रनों से जीत दर्ज की थी।

PAK vs ENG 5th T20 Live मैच डिटेल्स

तारीख: 28 सितंबर 2022

वेन्यू: गद्दाफी स्टेडियम, लाहौर

समय: 9 PM (भारतीय समयानुसार)

कहां देखें: Sony Sports Network

लाइव स्ट्रीमिंग: Sony Liv App

पाकिस्तान (प्लेइंग इलेवन): मोहम्मद रिजवान (WK), बाबर आजम (C), शान मसूद, इफ्तिखार अहमद, आसिफ अली, शादाब खान, हैदर अली, मोहम्मद नवाज, आमेर जमाल, हारिस रऊफ, मोहम्मद वसीम जूनियर

इंग्लैंड (प्लेइंग इलेवन): फिलिप साल्ट (WK), एलेक्स हेल्स, डेविड मालन, बेन डकेट, हैरी ब्रुक, मोइन अली (C), सैम कुरेन, क्रिस वोक्स, डेविड विली, आदिल राशिद, मार्क वुड