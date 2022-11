PAK vs NZ: पाकिस्तान ने ICC T20 वर्ल्ड कप 2022 के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराते हुए टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाई। पाकिस्तान ने तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप के फाइनल का हासिल किया। इससे पहले पाकिस्तान 2007 और 2009 में टूर्नामेंट के खिताबी मुकाबले में पहुंचा था। 2009 में पाकिस्तान टीम खिताब जीतने में सफल रही थी और अब उसके पास 13 नवंबर को मेलबर्न में दूसरी बार खिताब जीतने का मौका होगा।

न्यूजीलैंड ने पहले सेमीफाइनल में 4 विकेट खोकर 20 ओवर में 152 रनों का स्कोर खड़ा किया जिसे पाकिस्तान ने बाबर और रिजवान के अर्धशतक की बदौलत 3 विकेट खोकर 19.1 ओवर में हासिल कर लिया। बाबर ने 53 और मोहम्मद रिजवान ने 57 रनों की पारी खेली।

पाकिस्तान के खिताबी मुकाबले में पहुंचने के साथ ही सोशल मीडिया पर मजेदार मीम्स की बाढ़ आ गई है क्योंकि एक समय पाकिस्तान पर टूर्नामेंट से बाहर होने का संकट मंडरा रहा था और आज बाबर की टीम फाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुके है।

Congratulations Pakistan Pak vs NZ #PakvsNz #BabarAzam?#T20Iworldcup2022 losers KING is back Chup The KING T20 World Cup #SemiFinals wicket Kane Williamson pic.twitter.com/T2u4flc8OG

— Luqman Ahmad (@LuqmanA87962796) November 9, 2022