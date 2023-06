श्रीलंका दौरे के लिए पाकिस्तान टीम का ऐलान, धाकड़ गेंदबाज की 1 साल बाद टीम में वापसी

तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी की अगले महीने श्रीलंका के खिलाफ दो मैचों की सीरीज के लिए पाकिस्तान की टेस्ट टीम में वापसी हुई है. पाकिस्तान की 16 सदस्यीय टीम में अनकैप्ड बल्लेबाज मोहम्मद हुरैरा और ऑलराउंडर आमिर जमाल को भी शामिल किया गया है.

शाहीन टेस्ट विकेटों के शतक से एक विकेट दूर है. 3 दिसंबर 2018 को बाएं हाथ के गेंदबाज के डेब्यू के बाद से पाकिस्तान के किसी भी गेंदबाज ने उससे अधिक विकेट नहीं लिए हैं. 23 वर्षीय शाहीन का औसत 24.86 है और उसकी इकॉनमी 3.04 है.

शाहीन लंबे समय से चोटिल चल रहे थे. उन्होंने अपना आखिरी टेस्ट मैच पिछले साल जुलाई में श्रीलंका के खिलाफ खेला था. चोट से उबरने में शाहीन को लंबा समय लगा जिसके चलते युवा तेज गेंदबाज को टेस्ट टीम में वापसी करने के लिए 1 साल का लंबा वक्त लग गया. अफरीदी फिलहाल इंग्लैंड की T20 ब्लॉस्ट लीग में नॉटिंघम टीम का हिस्सा है और अब तक 9 मैचों में 13 विकेट अपने नाम कर चुके हैं.

श्रीलंका की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए टीम को डिजाइन किया गया है. टीम में चार स्पिनर, चार तेज गेंदबाज, 6 स्पेशलिस्ट बल्लेबाज और दो कीपर-बल्लेबाज हैं.

इस बीच, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मोर्ने मोर्केल को पाकिस्तान टीम के गेंदबाजी कोच के रूप में नियुक्त करने की भी घोषणा की है. PCB ने साउथ अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज से छह महीने के लिए करार किया है.

