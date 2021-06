Pakistan Super League 2021, Islamabad United vs Quetta Gladiators, 18th Match: न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज कॉलिन मुनरो (Colin Munro) की महज 36 गेंद में नाबाद 90 रन की पारी की मदद से इस्लामाबाद यूनाईटेड (Islamabad United) ने पाकिस्तान सुपर लीग (PSL 2021) में क्वेटा ग्लैडिएटर्स (Quetta Gladiators) को 10 विकेट से रौंद दिया.

मुनरो ने अपनी पारी के दौरान 12 चौके और पांच छक्के लगाये. उन्हें इस्लामाबाद में जन्में ऑस्ट्रेलियाई उस्मान ख्वाजा का अच्छा साथ मिला जिन्होंने नाबाद 41 रन बनाये.

We don’t work on the pitch, we make the pitch work for us 😎 #MatchDikhao l #HBLPSL6 I #QGvIU pic.twitter.com/SO94e98KHN

क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम 133 रन पर सिमट गयी थी. इस्लामाबाद यूनाईटेड ने इस लक्ष्य का पीछा करते हुए इन दोनों बल्लेबाजों की मदद से महज 10 ओवर में 137 रन बनाकर अपनी टीम को जीत दिलाई.

Relive one of the most entertaining innings in the history of #HBLPSL and we promise you we will keep these gems coming! 💎 #MatchDikhao l #HBLPSL6 I #IUvQG pic.twitter.com/Ou4l4B8yGA

