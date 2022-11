ICC T20 WORLD CUP 2022 Final: टी-20 वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल मुकाबले में आज पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच आमना-सामना हुआ. यह मुकाबला मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेला गया . इस मैच में इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया.

पहले बल्लेबाजी करने आई पाकिस्तान टीम ने 20 ओवरों में बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट के नकुसान पर महज 137 रन बनाए. इसके बाद इंग्लैंड टीम जब 138 रनों के लक्ष्य का पीछा करने आई तो उसने यह पारी 6 गेंद शेष रहते खत्म कर दी और 5 विकेट से जीत हासिल की।

इंग्लैंड ने टी20 विश्व कप का यह खिताब 12 सालों बाद जीता है. इससे पहले यह खिताब इंग्लिश टीम ने साल 2010 में कंगारू टीम के लिए जीता था.

Congratulations to England and Jos Buttler, Well played. Meanwhile this Haar remember for long time ?#PAKvENG #T20WorldCupFinal pic.twitter.com/9aC5wwyaH6

