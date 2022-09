एशिया कप 2022 के फाइनल में हार के साथ ही पाकिस्तान का खिताब जीतने का सपना चकनाचूर हो गया। खिताबी मुकाबले में पाकिस्तान को 23 रनों से मात देकर श्रीलंका ने 8 साल बाद एशिया कप के खिताब पर कब्जा किया। एशिया कप के आगाज से पहले ही पाकिस्तान को खिताब का प्रबल दावेदार माना जा रहा था लेकिन बाबर की टीम फाइनल का दवाब झेल नहीं सकी और उसे खाली हाथ ही पाकिस्तान वापस लौटना पड़ा।

फाइनल में मिली हार के सदमे से पाकिस्तानी खिलाड़ी अभी तक उबर नहीं पाए हैं। इसका अंदाजा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो से साफ लगाया जा सकता है जिसमें पाकिस्तानी बल्लेबाज आसिफ अली एयरपोर्ट पर एक फैंस पर गुस्सा करते नजर आ रहे हैं।

वीडियो में आसिफ अली एयरपोर्ट से बाहर निकलते नजर आ रहे हैं और इसी बीच एक फैन उनके साथ सेल्फी लेने लगता है। एक सेल्फी लेने के बाद भी फैन का मन नहीं भरता है और वह दूसरी सेल्फी लेने के चक्कर में आसिफ को हाथ लगा देता है। इस पर आसिफ गुस्सा हो जाते हैं और फैन के हाथ को झटक कर आगे निकल जाते हैं।

The fight between Asif Ali and the Afghan bowler?? #PakvsAfg #PAKvAFG #Afghanistan #NaseemShah #asifali pic.twitter.com/5CYRWN3zYV

