ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट की उपकप्तान राचेल हेन्स ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है. 35 साल की राचेल हेन्स चार बार विश्व कप जीतने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम का हिस्सा रहीं. राचेल हेन्स ने ऑस्ट्रेलिया के लिये 2009 में डेब्यू किया था और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए छह टेस्ट, 77 वनडे और 84 टी-20 मैच खेले.

राचेल हेन्स साल 2013 और साल 2022 में महिला विश्व कप और साल 2018 और 2020 महिला टी-20 विश्व कप जीतने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम का हिस्सा रही. उन्होंने छह टेस्ट की 11 इनिंग में 34.81 की औसत से 383 रन, 77 वनडे में 40.76 की औसत से 2585 रन जबकि 84 टी20 अंतरराष्ट्रीय में 26.56 की औसत से 850 रन बनाए.

साल 2018 से वह ऑस्ट्रेलिया महिला टीम की उपकप्तान की भूमिका निभा रही थी. इस साल ऑस्ट्रेलिया ने बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर स्वर्ण पदक जीता, राचेल हेन्स उस टीम का भी हिस्सा थीं. राचेल हेन्स साल 2018 से ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम की उपकप्तान की भूमिका निभा रहीं थी. हेन्स ने 14 बार ऑस्ट्रेलिया टीम की कमान भी संभाली.

अपने रिटायरमेंट की घोषणा करते हुए राचेल हेन्स ने साथी खिलाड़ियों को शुक्रिया कहा. उन्होंने कहा कि मेरे करियर के दौरान जो मेरे साथी खिलाड़ी रही, उनकी वजह से ही मैं इतना लंबा खेल पाई. मैने उन खिलाड़ियों से मैदान के अंदर और बाहर बहुत कुछ सीखा.

Today has been a little overwhelming, I’ve been blown away by all your messages. If you had’ve told this girl she’d play one game for her country, she would have taken it. It’s been an honour… Btw, I just realised things finished how they started – hair down under my helmet ?. pic.twitter.com/prWgLjvt80

— Rachael Haynes (@RachaelHaynes) September 15, 2022