भारतीय टीम श्रीलंका (IND vs SL) के खिलाफ T20 सीरीज का दूसरा मैच पुणे में खेला जा रहा है। भारतीय कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। भारत के लिए आज राहुल त्रिपाठी T20I डेब्यू कर रहे हैं।

राहुल को जून 2022 में पहली बार टीम इंडिया में शामिल किया गया था। उसके बाद से वह ज्यादातर मौकों पर टीम के साथ रहे हैं। लेकिन डेब्यू करने का मौका नहीं मिला था। संजू सैमसन (Sanju Samson) सीरीज से बाहर हो गए हैं। पहले मैच के दौरान फील्डिंग के समय उन्हें घुटने पर चोट लगी थी। उनकी जगह टीम में जितेश शर्मा को शामिल किया गया किन प्लेइंग इलेवन में पुणे के लोकल बॉय राहुल त्रिपाठी को मौका मिला।

हर्षल पटेल की जगह अर्शदीप सिंह को भारतीय टीम में शामिल किया गया है। श्रीलंका ने अपनी प्लेइंग इलेवन में कोई बदलाव नहीं किया है।

Congratulations to Rahul Tripathi who is all set to make his T20I debut for #TeamIndia ???#INDvSL @mastercardindia pic.twitter.com/VX1y83nOsD

— BCCI (@BCCI) January 5, 2023