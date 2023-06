BAN v AFG: राशिद की अफगान टीम में वापसी, कोहली के दुश्मन को नहीं मिली मेन स्क्वाड में जगह

काबुल| करिश्माई लेग स्पिनर राशिद खान ने बांग्लादेश के खिलाफ पांच जुलाई से चटगांव में शुरू हो रही तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए रविवार को अफगानिस्तान टीम में वापसी की. राशिद को मीरपुर में बांग्लादेश के खिलाफ एकमात्र टेस्ट के लिए आराम दिया गया था ताकि वह अपनी फिटनेस को प्राथमिकता दे सकें.

साथी लेग स्पिनर इजहारुलहक नवीद, जो ऑस्ट्रेलिया में पिछले सीजन की बिग बैश लीग में प्रभावशाली समय के साथ सुर्खियों में आए थे, को पहली बार वनडे कॉल-अप दिया गया है. लेकिन बाएं हाथ के कलाई के स्पिनर नूर अहमद, जो इस महीने की शुरूआत में श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए अफगानिस्तान की टीम में शामिल थे, को बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के लिए टीम में शामिल नहीं किया गया है.

अफगानिस्तान की एकदिवसीय टीम में अन्य नए नामों में शाहिदुल्ला, जिया-उर-रहमान, वफादार मोमंद, मोहम्मद सलीम और सैयद शिरजाद शामिल हैं. अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (एसीबी) ने 10 खिलाड़ियों को भी नामित किया है जो अक्टूबर-नवंबर में भारत में आयोजित होने वाले वनडे विश्व कप और भविष्य के वनडे के लिए टीम के बैक-अप खिलाड़ी होंगे.

? SQUAD ALERT ?

Here's Afghanistan Squad for the Bangladesh ODIs, scheduled for July 5-11 in Chattogram. The Squad also features backup reserves for Afghanistan's Future ODI Assignments & the ICC CWC 2023. #AfghanAtalan | #BANvAFG2023 | #XBull pic.twitter.com/p7FEAb89ds

— Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) June 18, 2023