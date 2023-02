WPL ऑक्शन में RCB ने मंधाना और एलिस पैरी को खरीदा, फैंस बोले- आ रहा है पहला खिताब

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने सोमवार को मुंबई में वुमन प्रीमियर लीग 2023 की नीलामी में धमाल मचा दिया. टीम ने स्मृति मंधाना, एलीसा पैरी, सोफी डिवाइन और रेणुका सिंह जैसी स्टार खिलाड़ियों को पहले ही कुछ राउंड में खरीद लिया.

बैंगलोर ने सबसे पहले मंधाना पर बोली लगाई. मंधाना के लिए उन्होंने 3.4 करोड़ रुपये खर्च किए. इस बीच एलीसा पैरी और सोफी डिवाइन जैसी बेहतरीन ऑलराउंडर्स को उसने 1.7 करोड़ और 50 लाख रुपये में खरीदा.

यह तिकड़ी बैंगलोर की टीम में काफी अनुभव लेकर आती है. इनके पास 100 से ज्यादा टी20 इंटरनैशनल मुकाबलों के साथ ही बिग बैश लीग और द हंड्रेड जैसी विदेशी लीग में खेलने का अनुभव है.

मंधाना ने 112 टी20 इंटरनैशनल मैचों में 20 हाफ सेंचुरी की मदद से 2651 रन बनाए हैं. वहीं पैरी ने 1515 रन बनाने के साथ-साथ 120 विकेट भी लिए हैं. वहीं डिवाइन ने 2950 रन बनाने के अलावा 116 मैचों में 110 विकेट लिए हैं. रेणुका सिंह के लिए टीम ने 1.5 करोड़ रुपये खर्च किए.

बैंगलोर के फैंस अपनी इस टीम को देखकर काफी खुश नजर आए. उन्हें उम्मीद है कि पहला वुमन प्रीमियर लीग उनकी टीम ही जीतेगी. फैंस का मानना है कि महिलाएं पुरुषों से पहले आईपीएल की ट्रॉफी जीत लेंगी. साल 2008 से चले आ रहे आईपीएल में पुरुष टीम एक बार भी खिताब नहीं जीत पाई है. देखते हैं फैंस ने कैसा रिऐक्शन दिया-

RCB women's team will win the trophy before the RCB Men's team.