इंडियन प्रीमियर लीग की सबसे सफल फ्रैंचाइजी मुंबई इंडियंस विदेशी लीग में शिरकत करने जा रही है जिसके लिए उसने अपनी नई टीमों का ऐलान भी कर दिया है। ये दोनों नई टीमें UAE और साउथ अफ्रीका में अपना जलवा बिखेरती नजर आएंगी।

यूएई में शिरकत करने वाली टीम का नाम मुंबई अमीरात और साउथ अफ्रीका की लीग में हिस्सा लेने वाली टीम का नाम मुंबई केपटाउन रखा गया है।

— Mumbai Indians (@mipaltan) August 10, 2022