Road Safety World Series T20 2020-21, England Legends vs West Indies Legends, 16th Match: अपने बल्लेबाजों के शानदार प्रदर्शन के दम पर वेस्टइंडीज लीजेंड्स ने 16 मार्च को रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए वर्चुअल क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड को 5 विकेट से हरा दिया. अब ब्रायन लारा की कप्तानी वाली विंडीज लीजेंड्स का सामना बुधवार को सचिन तेंदुलकर की कप्तानी वाले इंडिया लेजेंड्स टीम से होगा.

टॉस हारने के बाद पहले खेलते हुए इंग्लैंड ने 20 ओवरों मे तीन विकेट पर 186 रनों का मजबूत स्कोर खड़ा किया, लेकिन ड्वायन स्मिथ (58 रन, 31 गेंद, 9 चौके, 2 छक्के) तथा नरसिंह देवनारायण (नाबाद 53 रन, 37 गेंदो, 6 चौके) के शानदार अर्धशतकों की मदद से कैरेबियाई टीम ने इंग्लैंड को एकतरफा तरीके से हराकर सेमीफाइनल खेलने का सौभाग्य प्राप्त किया.

ब्रायन लारा की टीम का सामना 17 मार्च को इंडिया लेजेंड्स से होगा. 18 मार्च को आराम का दिन है और 19 मार्च को दूसरे सेमीफाइनल में श्रीलंका लीजेंड्स और दक्षिण अफ्रीका लीजेंड्स का सामना होगा. इसके बाद 20 मार्च को आराम है और फिर 21 मार्च को इस टूनार्मेंट के पहले संस्करण का फाइनल खेला जाएगा.

रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज में सेमीफाइनल और फाइनल मैच का शिड्यूल-

17 मार्च – इंडिया लीजेंड्स बनाम वेस्टइंडीज लीजेंड्स, सेमीफाइनल-1

19 मार्च – श्रीलंका लीजेंड्स बनाम साउथ अफ्रीका लीजेंड्स, सेमीफाइनल-2

21 मार्च – TBC vs TBC, फाइनल

इससे पहले, वेस्टइंडीज ने टास जीतकर इंग्लैंड को पहले बैटिंग के लिए आमंत्रित किया. जवाब में इंग्लेंड ने बेहतरीन शुरुआत की. कप्तान और सलामी बल्लेबाज केविन पीटरसन (38 रन, 24 गेंद, 2 चौके, 3 छक्के) और फिल मस्टर्ड (57 रन, 41 गेंद, 5 चौके, 3 छक्के) ने पहले विकेट के लिए 9.2 ओवरों में 81 रन जोड़े.

#ENGLvsWIL

Coming from the back to finish on the top. 🙌

A remarkable victory for the #WestIndiesLegends tonight.

A shoutout to #EnglandLegends for their superb performance in the series.

Watch LIVE only on @Colors_Cineplex, #RishteyCineplex and for free on @Voot. pic.twitter.com/uAzdWsBfAm

— Road Safety World Series (@RSWorldSeries) March 16, 2021