भारतीय घरेलू क्रिकेट से एक बड़ी खबर आ रही है। विजय हजारे ट्रॉफी में खेल रही जम्मू-कश्मीर टीम को बड़ा झटका लगा है। ऑलराउंडर अब्दुल समद और तेज गेंदबाज शाहरुख डार चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं।

अब्दुल समद के लिगामेंट में चोट लगी है जबकि तेज गेंदबाज शाहरुख डार 17 नवंबर को पंजाब के खिलाफ मैच में फील्डिंग करते समय अपना कंधा चोटिल कर बैठे थे। अब्दुल समद की जगह अब सूर्यांश रैना और शाहरुख की जगह मीडियम पेसर रोहित शर्मा को जम्मू-कश्मीर टीम में शामिल किया गया है।

